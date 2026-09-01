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СКА — единственная команда КХЛ, набравшая 100% очков на предсезонке

СКА — единственная команда КХЛ, набравшая 100% очков на предсезонке
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подвела итоги предсезонных матчей клубов.

«Больше всех очков (15) набрал «Адмирал», но он провёл и больше всех матчей (10). СКА остался единственной командой, набравшей 100% очков — пять побед в пяти встречах. Единственной командой без набранных очков был «Сочи» — в противоположность «Адмиралу» черноморцы и играли меньше всех (три раза). Также ни одной победы в активе «Северстали» — четыре полноценных поражения, и одно в серии буллитов.

Лучшим бомбардиром предсезонки единолично стал Девин Броссо из «Салавата Юлаева» (5+5); второе место разделили московские динамовцы Егор Римашевский (5+3) с Джорданом Уилом (2+6) и Даниэль Спронг из «Автомобилиста» (3+5). А в споре за звание лучшего снайпера к Броссо и Римашевскому присоединились Расим Шакиров из «Лады» и новичок «Трактора» Нэйтан Легаре», — сказано в сообщении КХЛ.

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