Нападающий «Торпедо» Фирстов назвал трёх фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал о главных фаворитах предстоящего сезона-2026/2027 в Континентальной хоккейной лиге.

«Локомотив» 100% заслужил быть в числе фаворитов, из-за характера, из-за того, как провели три сезона подряд. Может ли им не хватить сил? Ребята знают, как выигрывать, против них играть не будет просто, в этом я точно уверен. В ЦСКА, считаю, в этом году набрали очень хороших ребят. Из Восточной конференции возьму «Авангард», они тоже заслуживают тут быть», — приводит слова Фирстова Metaratings.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.