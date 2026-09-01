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Нападающий «Торпедо» Фирстов назвал трёх фаворитов предстоящего сезона КХЛ

Нападающий «Торпедо» Фирстов назвал трёх фаворитов предстоящего сезона КХЛ
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Нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал о главных фаворитах предстоящего сезона-2026/2027 в Континентальной хоккейной лиге.

«Локомотив» 100% заслужил быть в числе фаворитов, из-за характера, из-за того, как провели три сезона подряд. Может ли им не хватить сил? Ребята знают, как выигрывать, против них играть не будет просто, в этом я точно уверен. В ЦСКА, считаю, в этом году набрали очень хороших ребят. Из Восточной конференции возьму «Авангард», они тоже заслуживают тут быть», — приводит слова Фирстова Metaratings.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

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