В «Ак Барсе» допускают, что его клубы станут базовыми для сборной на Универсиаде

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что клубы, играющие во Всероссийской хоккейной лиге в системе казанского клуба, могут стать костяком сборной России на Универсиаде.

«Я сам участвовал во Всемирной универсиаде в 2011 году. Сборная России формировалась на базе клубов из Татарстана, и мы как раз ту Универсиаду выиграли.

Насколько я знаю, пока подобных переговоров по Универсиаде не было. Это хороший опыт, и если такое предложение по формированию состава будет, то в принципе такое возможно», — цитирует Валиуллина ТАСС.

Всемирные зимние студенческие игры пройдут с 15 по 25 января 2027 года в китайском городе Чанчунь.