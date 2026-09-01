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Дементьев: Бардакову надо засунуть своё эго в дальний карман

Дементьев: Бардакову надо засунуть своё эго в дальний карман
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Агент Алексей Дементьев оценил возвращение в санкт-петербургский СКА нападающего Захара Бардакова.

– Что вы думаете о возвращении нападающего Захара Бардакова в СКА?
– Не стану здесь и сейчас рассуждать о перспективах и роли Бардакова в предстоящем сезоне армейцев с Невы. Ясно одно – Захару, как и любому другому хоккеисту такого амбициозного клуба, как СКА, необходимо понять, что на нём лежит огромная ответственность и обязанность засунуть своё эго в дальний карман, полностью подчинив его интересам команды.

Ведь если тренеры и руководство клуба берут хоккеиста в команду, нацеленную на решение самых больших задач, значит, эти люди тебе доверились, и это самое доверие в любом случае надо оправдывать, принося максимальную пользу команде, несмотря ни на что! — цитирует Дементьева «Спорт день за днём».

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