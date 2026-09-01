Вайсфельд назвал команды, которые будут бороться за Кубок Гагарина в новом сезоне

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд назвал главных претендентов на Кубок Гагарина в сезоне-2026/2027.

«Основные претенденты? Все те же самые: «Авангард», «Локомотив», ЦСКА, может быть, СКА и московское «Динамо». В минском «Динамо» хорошая команда, но сомневаюсь, что они будут бороться за Кубок Гагарина», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Ранее нападающий нижегородского «Торпедо» Владислав Фирстов рассказал о главных фаворитах предстоящего сезона-2026/2027.