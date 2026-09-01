Канадский новичок «Трактора» назвал важную причину его перехода в клуб

Нападающий «Трактора» Борис Катчук высказался о своём решении подписать контракт с челябинским клубом.

– «Трактор» – одна из немногих команд НХЛ с североамериканским главным тренером. Для вас это важный фактор?

– Это определённо помогает. Скотт [Гордон] стал важным фактором в моём переходе в «Трактор». Генеральный менеджер клуба Алексей Волков тоже был очень любезен, он рассказал мне много хорошего о команде. Счастлив быть здесь, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Катчук был выбран на драфте НХЛ во втором раунде под общим 44-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».