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Катчук: была возможность остаться в Америке, но мне очень нравится стиль КХЛ

Катчук: была возможность остаться в Америке, но мне очень нравится стиль КХЛ
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Нападающий «Трактора» Борис Катчук заявил, что у него была возможность остаться играть в Северной Америке, но он выбрал КХЛ для продолжения карьеры.

– У вас были другие варианты в КХЛ?
– Да, было ещё несколько вариантов, но «Трактор» был местом №1, куда я хотел перейти. Мне понравилось всё, о чём мне рассказали. И меня очень здорово тут приняли.

– Был выбор между Северной Америкой и КХЛ?
– Да, была возможность остаться в Северной Америке. Но мне очень нравится стиль игры в КХЛ. Это вторая лучшая лига в мире, и я счастлив быть здесь, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Катчуком читайте на «Чемпионате»:
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»
Эксклюзив
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»