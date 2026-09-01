Катчук: была возможность остаться в Америке, но мне очень нравится стиль КХЛ

Нападающий «Трактора» Борис Катчук заявил, что у него была возможность остаться играть в Северной Америке, но он выбрал КХЛ для продолжения карьеры.

– У вас были другие варианты в КХЛ?

– Да, было ещё несколько вариантов, но «Трактор» был местом №1, куда я хотел перейти. Мне понравилось всё, о чём мне рассказали. И меня очень здорово тут приняли.

– Был выбор между Северной Америкой и КХЛ?

– Да, была возможность остаться в Северной Америке. Но мне очень нравится стиль игры в КХЛ. Это вторая лучшая лига в мире, и я счастлив быть здесь, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.