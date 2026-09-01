«Далеко не те люди, которые могут решать большие задачи». Плющев — о московском «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющёв поделился ожиданиями от игры московского «Динамо» под руководством Леонида Тамбиева.

— Формирование команды по принципу Тамбиева, как по мне, создаёт не очень большие перспективы на победу в Кубке Гагарина. Я думаю, «Динамо» выступит лучше, чем в прошлом году, но до кубка им будет тяжело добраться.

— Вам не нравится стиль игры Тамбиева?

— Нет. Просто я видел его селекционную работу. Он берёт в основном всех ребят, которые работали с ним в предыдущем клубе. Но это далеко не те люди, которые могут решать большие задачи, — приводит слова Плющева LiveResult.