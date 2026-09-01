«Очень забавно». Канадский форвард — об участии в Ярмарке юниоров КХЛ

Нападающий «Трактора» Борис Катчук высказался об участии в Ярмарке юниоров КХЛ.

– Ещё помните, что в КХЛ вас драфтовал другой клуб?

– Да, «Сочи» (улыбается). Это было очень давно, мне было 16 лет. Это было забавно. Мир тесен (смеётся).

– С вами когда-нибудь связывались оттуда на предмет переезда?

– Да, это было, но я уже не помню, сколько лет назад. Очень забавно (смеётся), – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

16 октября 2021-го нападающий дебютировал в НХЛ, а 18 марта был обменян в «Чикаго Блэкхоукс», за который отыграл два сезона, перейдя впоследствии в «Оттаву Сенаторз». Всего в НХЛ Катчук набрал 36 (15+21) очков в 179 встречах. В АХЛ на его счету 292 матча и 170 (71+99) очков.