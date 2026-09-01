«Деньги, конечно!» Новичок «Трактора» пошутил в ответ на вопрос о причине приезда в КХЛ

Нападающий «Трактора» Борис Катчук ответил на вопрос о ключевой причине приезда в КХЛ.

– Были слухи, что вы могли оказаться в КХЛ и раньше.

– Да, это правда, ко мне был интерес. Со мной связывались из других клубов, и я всегда держал в уме возможность приехать в КХЛ. А этим летом сказал себе – пора переехать и играть в хоккей здесь.

– В чём ключевая причина вашего переезда именно сейчас?

– Ключевая причина? Хм… Деньги [по-русски], конечно (смеётся)! Если серьёзно, то хороший хоккей. Как уже сказал, КХЛ – вторая лучшая лига в мире. Так что с нетерпением жду начала сезона, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.