Канадский форвард «Трактора»: обожаю пельмени, очень нравится русская кухня

Нападающий «Трактора» Борис Катчук высказался о русской кухне и ответил на вопрос о языке общения в семье.

– Вы говорили, что последний раз были в России 18 лет назад. Остались какие-нибудь воспоминания о стране из того времени?

– Не так много. Но я обожаю пельмени [по-русски], мне очень нравится местная кухня. Хочется попробовать ещё!

– Вы также говорили, что вам нужно улучшить навык владения русским языком. В семье на нём не общаетесь?

– Мама постоянно общается со мной по-русски. Особенно когда злится на меня (смеётся). Но мне действительно нужно улучшить этот навык. Думаю, это будет просто, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.