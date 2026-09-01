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Канадский форвард «Трактора»: обожаю пельмени, очень нравится русская кухня

Канадский форвард «Трактора»: обожаю пельмени, очень нравится русская кухня
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Нападающий «Трактора» Борис Катчук высказался о русской кухне и ответил на вопрос о языке общения в семье.

– Вы говорили, что последний раз были в России 18 лет назад. Остались какие-нибудь воспоминания о стране из того времени?
– Не так много. Но я обожаю пельмени [по-русски], мне очень нравится местная кухня. Хочется попробовать ещё!

– Вы также говорили, что вам нужно улучшить навык владения русским языком. В семье на нём не общаетесь?
– Мама постоянно общается со мной по-русски. Особенно когда злится на меня (смеётся). Но мне действительно нужно улучшить этот навык. Думаю, это будет просто, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Катчуком читайте на «Чемпионате»:
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»
Эксклюзив
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»