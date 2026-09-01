Н. Заварухин: не считаю, что в российском хоккее есть серьёзные проблемы с центрфорвардами

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что не считает, что в российском хоккее есть серьёзные проблемы с центральными нападающими.

«Я так не считаю и не сказал бы, что есть серьёзные проблемы с центральными. Был, конечно, определённый провал: к нам приезжали легионеры и ставка делалась больше на них. Возможно, из-за этого то поколение, которое должно было приходить, где-то пересидело в высшей лиге, кто-то уехал.

Опять же есть, наверное, проблема в том, что не каждый молодой способен быстро адаптироваться к КХЛ и зайти во взрослый хоккей. Здесь, я думаю, надо больше доверять молодым. По тому же Максу Денежкину скажу, что мы ему доверяли, и парень рос на наших глазах, вырастая в хорошего игрока», — цитирует Заварухина «Сила спорта».