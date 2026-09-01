«Глаза на затылке». Экс-игрок «Тампы» — о том, что делает Кучерова особенным

Нападающий «Трактора» Борис Катчук прокомментировал совместную игру с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.

– Вам довелось поиграть вместе с Никитой Кучеровым. Что делает его особенным?

– У него глаза на затылке. Он невероятно хорошо видит лёд. Куч является одним из лучших игроков в мире не просто так, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

16 октября 2021-го Катчук дебютировал в НХЛ, а 18 марта был обменян в «Чикаго Блэкхоукс», за который отыграл два сезона, перейдя впоследствии в «Оттаву Сенаторз». Всего в НХЛ Катчук набрал 36 (15+21) очков в 179 встречах. В АХЛ на его счету 292 матча и 170 (71+99) очков.