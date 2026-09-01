Экс-игрок НХЛ оценил рекордный контракт Кейла Макара на $ 20,4 млн в год

Нападающий «Трактора» Борис Катчук высказался о новом контракте защитника Кейла Макара с «Колорадо Эвеланш». Среднегодовая зарплата 27-летнего Макара по новому контракту составит $ 20,4 млн, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком лиги.

– Ваш экс-партнёр по юниорской сборной Канады Кейл Макар только что получил рекордный контракт в НХЛ. Вас удивил такой рост цен буквально за пару месяцев?

– Очень счастлив за ребят, которые начали получать такие контракты, они этого заслуживают. Особенно Кейл Макар – это лучший защитник в НХЛ. За ним всегда было классно наблюдать, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.