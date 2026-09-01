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«Он заслуживает $ 50 млн!» Экс-игрок «Тампы» — о потенциальном новом контракте Кучерова

«Он заслуживает $ 50 млн!» Экс-игрок «Тампы» — о потенциальном новом контракте Кучерова
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Нападающий «Трактора» Борис Катчук высказался о возможном новом контракте российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

– Кучерову тоже предстоит подписать новый контракт. Он тоже заслуживает таких денег [как Макар]?
– Он заслуживает $ 50 млн! Он входит в тройку-четвёрку лучших игроков НХЛ и заслуживает всего. Куч обязательно войдёт в Зал славы «Тампы» и НХЛ. Он завоевал два Кубка Стэнли и становится лучше с каждым годом, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В завершившемся регулярном чемпионате Кучеров набрал 130 очков в 76 матчах и вошёл в число лучших бомбардиров лиги.

Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Катчуком читайте на «Чемпионате»:
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»
Эксклюзив
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»