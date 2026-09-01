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«Осознание, что он находится за спиной, успокаивало». Экс-игрок «Тампы» — о Василевском

«Осознание, что он находится за спиной, успокаивало». Экс-игрок «Тампы» — о Василевском
Комментарии

Нападающий «Трактора» Борис Катчук высказался о совместной игре с российским голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским.

– Вы также играли в одной команде с Андреем Василевским. Назовёте его тем вратарём, которому сложнее всего забить?
– Ему было невероятно сложно забить на тренировках, да (смеётся). Осознание того, что он находится у тебя за спиной, успокаивало. Он очень сильно помогает команде, всегда держит в игре. Очень надёжный вратарь, – сказал Катчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Ранее Василевский стал лидером рейтинга лучших вратарей НХЛ среди действующих игроков по версии лиги.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Борисом Катчуком читайте на «Чемпионате»:
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»
Эксклюзив
«Были другие варианты, но Челябинск — выбор №1». Интервью с русским канадцем из «Трактора»