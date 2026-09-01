Зайцев: задача СКА — выиграть Кубок Гагарина, а основной соперник — мы сами

Защитник СКА Никита Зайцев поделился мнением о презентации команды, а также прокомментировал победу петербургского клуба на турнире имени Николая Пучкова.

«Отличная игра, отличная подготовка к сезону. На турнире было главное проверить себя и команду, но приятно победить. Со всеми новичками уже сыгрываемся, понятно, чего от кого ожидать. У нас отличная команда, новые ребята очень талантливые. В этом году у нас задача — выиграть Кубок Гагарина, а основной соперник — это мы сами. На каждую игру нужно выходить как на последнюю. Лично я очень жду предстоящий сезон, потому что почти весь прошлый год пропустил из-за травмы.

Что касается презентации, было круто, нигде такого не видел. Концерт отличный, много болельщиков, всё открыто. Шедеврально прошло. В НХЛ презентации в основном закрытые, поэтому так глобально, как у СКА, ни разу не видел. «СКА Арена» — шикарная, другой уровень по сравнению с «Ледовым дворцом». Одна из лучших арен, на которых я играл», — цитирует Зайцева Metaratings.