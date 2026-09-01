Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск перенесён в Санкт-Петербург

Матч регулярного сезона между «Динамо» Москва — «Динамо» Минск перенесён в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба команды из столицы России.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК Динамо М Москва Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«В связи с проведением на «ВТБ Арене» XII Спартакиады группы ВТБ проведение матча на домашнем стадионе невозможно.

Клуб предпринял все возможные меры, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков, в том числе рассмотрел альтернативные площадки в Москве и Московской области (Арена «Мытищи», ледовый дворец «Витязь» г. Подольск, арена «Ледовый дворец арена Балашиха имени Ю. Е. Ляпкина», СК «Мегаспорт», МСК «ЦСКА Арена»), однако все соответствующие регламентным требованиям арены 12 сентября заняты проведением матчей и других мероприятий.

К сожалению, доступные площадки не соответствуют основным требованиям технического регламента Континентальной хоккейной лиги (глава 1: статья 3 п. 1 пп.10, статья 3 п. 1 пп.60; приложение № 5; приложение № 9 п. 1 пп.3), устранить которые в срок до 12 сентября не представляется возможным.

Хоккейный клуб «Динамо» Москва приносит болельщикам извинения за доставленные неудобства и искренне благодарит за понимание и преданность команде. Надеемся, что и дальше будем чувствовать вашу поддержку на протяжении всего чемпионата сезона-2026/2027. Информация о продаже билетов на матч будет сообщена дополнительно», — сказано в сообщении «Динамо».