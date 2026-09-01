«10 из 10». Американский легионер «Торпедо» оценил готовность команды к сезону

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла прокомментировал готовность нижегородского клуба к сезону.

— На предсезонном турнире вы играли в паре с Никитой Камаловым, он пришёл из «Северстали». Насколько сложно найти «химию»?

— Не думаю, что это сложно. Просто нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к склонностям и привычкам друг друга. Предсезонка для этого и нужна, надеюсь, мы хорошо выступим в регулярном чемпионате.

— Предсезонка в то же время вам довольно тяжело даётся, было несколько неприятных поражений. Очень ли это расстраивает?

— Всякий раз, когда проигрываешь, это расстраивает. Опять же, на предсезонке выстраиваешь некую командную химию, в прошлом сезоне мы прошли через то же самое, у нас были проблемы, но очень хорошо начали регулярный чемпионат, надеюсь, это повторится.

— Если оценивать от 1 до 10, насколько готовы к сезону?

— На 10, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.