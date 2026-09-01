«Ко мне очень хорошо отнеслись». Американец из «Торпедо» объяснил, почему остался в России

Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла рассказал о причинах подписания нового контракта с нижегородским клубом.

— В этом году вы подписали новый контракт с «Торпедо». Что повлияло на это решение? Почему остались в России?

— У нас здесь действительно хорошая команда, отличные ребята. В прошлом году ко мне очень хорошо относились в мой первый год в России. Поэтому, когда появилась возможность остаться, воспользовался ею, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

29-летний защитник присоединился к «Торпедо» летом 2025-го. За это время он провёл 77 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и 42 результативными передачами.