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«Ко мне очень хорошо отнеслись». Американец из «Торпедо» объяснил, почему остался в России

«Ко мне очень хорошо отнеслись». Американец из «Торпедо» объяснил, почему остался в России
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Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла рассказал о причинах подписания нового контракта с нижегородским клубом.

— В этом году вы подписали новый контракт с «Торпедо». Что повлияло на это решение? Почему остались в России?
— У нас здесь действительно хорошая команда, отличные ребята. В прошлом году ко мне очень хорошо относились в мой первый год в России. Поэтому, когда появилась возможность остаться, воспользовался ею, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

29-летний защитник присоединился к «Торпедо» летом 2025-го. За это время он провёл 77 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и 42 результативными передачами.

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