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Американский защитник «Торпедо» поделился впечатлениями от игры с Овечкиным

Американский защитник «Торпедо» поделился впечатлениями от игры с Овечкиным
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Защитник «Торпедо» Бобби Нарделла рассказал об игре с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным во время выступления в системе столичного клуба.

— До переезда в Россию вы были в системе «Вашингтона» и пересекались с Александром Овечкиным в предсезонных матчах. Какие впечатления от этого у вас остались?
— Да, я смог сыграть с ним в одной игре и был рядом на тренировках, так что действительно провёл с Овечкиным немного времени, это был отличный опыт для меня. Он просто легенда, лучший бомбардир всех времён, было очень круто, — сказал Нарделла в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

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