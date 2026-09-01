«Вокруг русских есть много стереотипов, но это не так». Комтуа — о русском менталитете

Канадский нападающий московского «Спартака» Макс Комтуа рассказал, что ему нравится в русском менталитете и русских людях.

— Что вам особенно нравится в русском менталитете и русских людях?

— Я думаю, что они очень простые и открытые. Я имею в виду, что говорят вам именно то, что думают! Вокруг русских есть много стереотипов, например, что они холодные. Это не так! Я думаю, что русские очень дружелюбны к иностранцам. Когда мы с женой ходим в ресторан, люди стараются говорить с нами по-английски и как-то помочь. Мы тоже стараемся делать то же самое в ответ, поэтому это действительно приятно, — приводит слова Комтуа «Советский спорт».