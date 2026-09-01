Министр спорта Приморского края обозначил задачу для «Адмирала» на предстоящий сезон

Министр спорта Приморского края Дмитрий Граф высказался о задаче «Адмирала» на предстоящий сезон КХЛ.

«На сегодняшний момент в хоккейном клубе «Адмирал» уже произошли значительные перемены. Перемены и в руководящем составе. Модернизируют систему подготовки данных спортсменов, анализируют методы игры, и, конечно, уже сегодня поставлена задача, чтобы они стремились к более высоким результатам. И, конечно, будем стремиться, чтобы команда «Адмирал» попала в плей-офф.

На такие серьёзные моменты (борьба за Кубок Гагарина. — Прим. «Чемпионата») в любом случае нужно определённое время. Но в данный момент у команды есть такие задачи — стремиться на более высокий уровень.

В спорте сложно что-то спланировать на большое будущее, поэтому мы приложим все свои усилия, чтобы уровень у «Адмирала» был наиболее высоким», — цитирует Графа «РИА Новости Спорт».