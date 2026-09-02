Третьяк: российский хоккей входит в юбилейный сезон на подъёме, его популярность растёт

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от нового хоккейного сезона в РФ.

— С какими ожиданиями встречаете новый хоккейный сезон?

— Во-первых, с праздничными. Ведь он пройдёт под знаком 80-летия отечественного хоккея. Это целая эпоха в истории, которая состоит из ярких побед, громких рекордов и прекрасных традиций игры. Жизнь в России невозможно представить без хоккея. И очень приятно, что на протяжении всего сезона у нас будет возможность вспоминать легендарные страницы истории, большие успехи сборных команд, отдавать дань уважения великолепным игрокам, тренером и судьям, прославлявшим нашу игру и нашу страну.

Во-вторых, с радостью. Российский хоккей входит в юбилейный сезон на подъёме. Всё больше дворцов, всё больше интересных соревнований, в том числе детских, отрасль укрепляется и развивается на всех ключевых направлениях. И, конечно, с каждым годом растёт популярность нашей любимой игры. Сезон ещё не начался – а меня уже просят помочь с билетами на матчи разных популярных команд. Их не достать, всё распродано! Посещаемость растёт в самых разных городах. В хоккей постоянно вовлекаются новые болельщики: женщины, подростки, дети. Это же здорово!

В-третьих, с чувством ответственности. Все мы, и ФХР, и КХЛ, и ВХЛ, обязаны качественно проводить турниры: и клубные, и международные. Сейчас есть и финансовые проблемы, и организационные, ряд команд вообще снимается с соревнований. Но надо держать высокий уровень, создавать условия для роста, прогресса в самых разных аспектах. От зрелищности матчей до подготовки кадров, взращивания новых хороших игроков и тренеров, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.