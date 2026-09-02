Третьяк: ВХЛ — один из самых конкурентных и интересных чемпионатов в нашем спорте

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о проведении чемпионата Всероссийской хоккейной лиги.

— Несмотря на все трудности, в год 80-летия отечественного хоккея ждём, что оба чемпионата — КХЛ и ВХЛ — получатся самым яркими и конкурентными в истории?

— Про КХЛ ещё поговорим, а сначала хотел бы всех поздравить со стартом чемпионата ВХЛ. В лиге, где теперь разыгрывается титул чемпионов России, выступят 30 команд из 26 регионов. Настоящая Всероссийская лига, которая объединяет страну с помощью хоккея. Это один из самых конкурентных и интересных чемпионатов в нашем спорте. В нём каждый может стать первым – и это не теория, а практика. Каждый год в ВХЛ новый чемпион, за последние 10 лет только «Югра» сумела взять больше одного Кубка Петрова, выиграв плей-офф в этом году и в 2021-м. С 2023-го по 2025-й, три года подряд, в первом раунде плей-офф 16-я команда регулярного чемпионата выбивала первую. Только этой весной победитель «гладкого» турнира, «Кузня», преодолела первый раунд, и то не без труда. А между пятым и 16-м местами в регулярке разница всего девять очков! Всем болельщикам нравится упорная борьба со множеством сенсаций. Те, кто будет внимательно следить за ВХЛ, точно не пожалеют. Тем более что идёт активная работа по улучшению освещённости, качеству льда, растёт число камер на аренах. Трансляции матчей с каждым годом всё ярче и интереснее, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.