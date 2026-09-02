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Третьяк: явного фаворита в предстоящем сезоне КХЛ точно не вижу, «Локомотиву» будет тяжело

Третьяк: явного фаворита в предстоящем сезоне КХЛ точно не вижу, «Локомотиву» будет тяжело
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от игры «Локомотива» в новом сезоне КХЛ.

— На ваш взгляд, много команд КХЛ способны дать бой действующему чемпиону в лице «Локомотива», завоёвывавшему Кубок Гагарина дважды подряд?
— Одного явного фаворита в предстоящем сезоне точно не вижу. «Локомотиву», конечно, будет очень тяжело снова отстоять чемпионский титул. Неслучайно в КХЛ ни один клуб не смог взять три Кубка Гагарина подряд. Те, кто два года находится на вершине, сталкиваются с очень серьёзными трудностями. Это и мотивация самих игроков, ведь силы и эмоции не бесконечны. И соперники стараются доставить максимум проблем, ведь победить или хотя бы навязать борьбу во встрече с действующим чемпионом хочет каждый. Для того чтобы удержаться на вершине, приходится выкладываться ещё больше. У Ярославля прекрасная команда, посмотрим, как она будет справляться с этим большим вызовом, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Третьяком читайте на «Чемпионате»:
«Жизнь в России невозможно представить без хоккея». Большой разговор с Третьяком
Эксклюзив
«Жизнь в России невозможно представить без хоккея». Большой разговор с Третьяком