Третьяк: явного фаворита в предстоящем сезоне КХЛ точно не вижу, «Локомотиву» будет тяжело

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от игры «Локомотива» в новом сезоне КХЛ.

— На ваш взгляд, много команд КХЛ способны дать бой действующему чемпиону в лице «Локомотива», завоёвывавшему Кубок Гагарина дважды подряд?

— Одного явного фаворита в предстоящем сезоне точно не вижу. «Локомотиву», конечно, будет очень тяжело снова отстоять чемпионский титул. Неслучайно в КХЛ ни один клуб не смог взять три Кубка Гагарина подряд. Те, кто два года находится на вершине, сталкиваются с очень серьёзными трудностями. Это и мотивация самих игроков, ведь силы и эмоции не бесконечны. И соперники стараются доставить максимум проблем, ведь победить или хотя бы навязать борьбу во встрече с действующим чемпионом хочет каждый. Для того чтобы удержаться на вершине, приходится выкладываться ещё больше. У Ярославля прекрасная команда, посмотрим, как она будет справляться с этим большим вызовом, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.