Владислав Третьяк назвал свои главные воспоминания, связанные с отечественным хоккеем

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал про свои главные воспоминания, связанные с отечественным хоккеем.

— В честь праздничного хоккейного сезона поделитесь вашими главными хоккейными воспоминаниями, связанными с отечественным хоккеем. Что осталось в душе и сердце навсегда?

— Таких памятных моментов множество. 1969-й, декабрьский московский международный турнир, который тогда назывался «Приз Известий», мои первые матчи в воротах сборной Союза, очень ответственный экзамен. 1972-й, первая Олимпиада в Саппоро, где я был самым молодым хоккеистом команды, но уже основным вратарём. Это стало настоящей путёвкой в жизнь, ведь больше своё место первого номера я после победы на тех Играх уже не отдавал.

В том же 1972-м состоялась легендарная Суперсерия против канадских профессионалов. Сильнейший вызов для меня и для команды – и сборная СССР ответила на него успешно. А как забыть 1974-й и другую Суперсерию, которую забыли – в первую очередь за океаном? Там ведь у канадцев был такой же сильный состав, как в 1972-м. Вот только мы победили за явным преимуществом: из восьми встреч выиграли четыре, а ещё три завершились вничью. А каким потрясающим получился Кубок Канады — 1981! В финале против звёздного состава хозяев наша команда выиграла 8:1!

— Великолепные моменты!

— У нас в советские времена всегда была сильная сборная. Сильные хоккеисты – одновременно и великие спортсмены, и замечательные люди. И, конечно, потрясающие болельщики. Наши успехи становились возможны благодаря их поддержке. Люди верили в победу, мы давали им возможность порадоваться. Возглавив ФХР, я постарался сделать всё, чтобы в истории нашего хоккея наступила новая победная эпоха, чтобы страна вновь гордилась силой, мощью и результатами своего любимого вида спорта. И ведь получилось. Четыре выигранных чемпионата мира за шесть лет. Как может не быть памятным Квебек-2008, когда в год 100-летия ИИХФ в Канаде в