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Президент ФХР перечислил клубы, которые должны составить конкуренцию «Локомотиву»

Президент ФХР перечислил клубы, которые должны составить конкуренцию «Локомотиву»
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал клубы КХЛ, которые составят конкуренцию «Локомотиву» в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне.

— Конкурентов у Ярославля хватает?
— И конкуренты, конечно, подтянутся. «Авангард» точно в числе главных фаворитов. Как и ЦСКА – в первую очередь потому, что там очень сильный тренерский штаб во главе с великолепным специалистом Игорем Никитиным. В прошлом сезоне у армейцев не получилось. Но я знаю, что амбиции самые высокие. Состав для больших задач есть, мастерство есть, условия есть. Результат будет зависеть от того, насколько качественно сработает коллектив.

По моему мнению, в число сильнейших российских тренеров наряду с Никитиным входит и Разин. Он хорошо работает в «Магнитке». К тому же уральский клуб вызывает симпатию своей кадровой политикой. Качественно выращивают молодёжь, смело доверяют своим воспитанникам. Такой подход – пример правильного системного развития, его мы можем только приветствовать. Одарённых игроков превращают в настоящих звёзд – это плюс для всего чемпионата, для всего нашего хоккея. И в резерв для сборных команд, конечно. Мы все ждём, чтобы в КХЛ появлялись новые высококлассные центры, защитники, вратари.

Свой серебряный результат точно постарается улучшить казанский «Ак Барс». Наверняка сильно выступит ещё кто-то из амбициозных клубов. В общем, реальных претендентов на Кубок Гагарина точно будет немало, – сказал Третьяк в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владиславом Третьяком читайте на «Чемпионате»: