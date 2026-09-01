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Вратарь «Автомобилиста» Аликин назвал главных претендентов на Кубок Гагарина

Вратарь «Автомобилиста» Аликин назвал главных претендентов на Кубок Гагарина
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Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин высказался о главных фаворитах предстоящего сезона КХЛ, кроме своей команды.

«Давайте назову «Ак Барс», «Локомотив» и «Авангард». «Авангард» называют главным фаворитом? Можно набрать кучу звёзд, как это было в локаут у нас, и особо не достичь каких-то результатов, поэтому всё будет видно в игре в начале сезона», — приводит слова Аликина Metaratings.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Ранее главных претендентов на Кубок Гагарина в сезоне-2026/2027 назвал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

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