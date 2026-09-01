«Шанхайские Драконы» заключили контракт с нападающим Никитой Александровым

«Шанхайские Драконы» заключили контракт на один год с нападающим Никитой Александровым, сообщает пресс-служба китайского клуба.

В АХЛ форвард провёл 264 матча, набрал 197 (77+120) очков при показателе полезности «+8». В НХЛ сыграл 51 матч за «Сент-Луис Блюз», забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач. В сезоне-2025/2026 в АХЛ за 71 матч набрал 58 (17+41) очков.

«Никита Александров родился в Германии и свою карьеру начинал там. В 2020 году привлекался в молодёжную сборную России, в составе которой завоевал серебряную медаль чемпионата мира. В дальнейшем выступал за океаном, один сезон провёл в Финляндии, после чего пробивался в НХЛ, и на этом пути проявил себя как нападающий с хорошим голевым чутьём. Почти 200 очков за 264 матча в АХЛ – серьёзный показатель, Александров двусторонний игрок с высоким хоккейным IQ, он обладает скоростью, катанием, точным броском, может найти партнёра передачей. Рассчитываем, что Никита усилит потенциал нашей линии нападения», — заявил генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.