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Защитник Артём Грушников подписал контракт с ЦСКА

Защитник Артём Грушников подписал контракт с ЦСКА
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Защитник Артём Грушников подписал контракт с ЦСКА сроком на один год, до конца сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

23-летний выпускник хоккейной школы ЦСКА играл за «Красную Армию» в сезоне-2019/2020, после чего выступал в североамериканских лигах. Этим летом Грушников проходил предсезонную подготовку в ЦСКА на условиях пробного контракта и сыграл за команду в трёх контрольных матчах.

В минувшем сезоне игрок обороны выступал в АХЛ за «Калгари Рэнглерс». В 55 играх забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-1».

Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», где армейцы заняли третье место.

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