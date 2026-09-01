«Тренера клюшкой ударил». Александр Радулов — о поступке, за который стыдно

Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов в беседе с супругой Анной Бокий рассказал о поступке, за который ему стыдно.

Анна Бокий: Есть момент, за который тебе стыдно, когда ты на эмоциях что-то сказал, сделал в жизни или на льду?

Александр Радулов: Тренера клюшкой ударил. Это было давно, правда. За это стыдно. Я не хотел его бить — просто я не видел, что он там стоит сзади.

Анна Бокий: То есть это было случайно, но тебе всё равно было стыдно?

Александр Радулов: Ну да. Потому что это всё равно не красит ни меня, ни вообще никого, — заявили Радулов и Бокий в шоу «Хороший разговор» на «Кинопоиске».