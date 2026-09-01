«Зато никаких самолётных ног!» Прохоркин — о возможных перемещениях на поезде или автобусе

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин высказался о возможных перемещениях на поезде или автобусе в новом сезоне КХЛ.

— Вы готовы в случае чего на автобусе, на поезде?

— А куда я денусь? Конечно, комфортнее летать на самолётах, но никто жаловаться и плакать не будет. Зато никаких самолётных ног! Ведь всем наплевать, в каком я состоянии, нужно выходить и играть. Коби Брайант как-то сказал: «Как я могу сказать, что у меня болит спина или нога, если люди купили билеты на эту игру». Так же и у нас: народ приходит на трибуны и хочет видеть полный боевой состав. Как тут скажешь, что плохо себя чувствуешь, что ноги еле ходят после автобуса? Это смешно, — цитирует Прохоркина сайт КХЛ.