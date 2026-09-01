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Нападающий «Металлурга» Фёдоров ответил, какое правило убрал бы из хоккея

Нападающий «Металлурга» Фёдоров ответил, какое правило убрал бы из хоккея
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Нападающий «Металлурга» Михаил Фёдоров ответил на вопрос о том, какое правило хотел бы убрать из хоккея.

— Что думаете о новом правиле игры рукой?
— Это правило заставляет отвыкать от того, как мы раньше играли в подобных ситуациях. Сейчас мы часто уже на автоматизме всё выполняем, но по новым трактовкам это может караться двухминутным штрафом. Раньше три секунды можно было держать шайбу в руке, а сейчас её вообще нельзя никак сжимать. Поэтому нам нужно привыкать к этому правилу. Посмотрим, как будет дальше.

— Какое правило вы бы убрали из хоккея?
— Если честно, убрал бы эти рекламные паузы. Минутные рекламные слоты рвут темп игры, сбивают с ритма, — цитирует Фёдорова «Советский спорт».

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