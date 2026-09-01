Дементьев: возможно, Аймурзин полагает, что перерос уровень «Северстали»

Агент Алексей Дементьев прокомментировал переход нападающего Данила Аймурзина из «Северстали» в СКА.

– Что означает переход в СКА нападающего «Северстали» Данила Аймурзина для его карьеры?

– Верю и очень надеюсь на то, что переход станет для Данила возможностью выйти и стабильно закрепиться на новом уровне игры и мастерства. Думаю, что и сам хоккеист руководствовался этими же соображениями, возможно, полагая, что он уже перерос уровень талантливой, интересной череповецкой «Северстали» во главе с Андреем Леонидовичем Козыревым, думая, что работа под руководством Игоря Николаевича Ларионова откроет ему новые хоккейные и жизненные горизонты.

Логика в этих мыслях и рассуждениях, как и потенциал для реализации всего того, о чём я сказал выше, у Аймурзина несомненно есть, — цитирует Дементьева «Спорт день за днём».