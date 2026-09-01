Форвард «Шанхая» Александров: уже два года думал о том, чтобы приехать в КХЛ

Нападающий Никита Александров высказался о своём переходе в клуб «Шанхайские Драконы».

— Я рад, что тут оказался, и готов работать. Думаю, что физически хорошо набрал форму. Я был в Торонто всё лето, там тренировался с ребятами из НХЛ и из АХЛ.

Если честно, я уже два года думал о том, чтобы приехать в КХЛ. И в этом году всё сложилось. Решил сюда приехать.

— Что или кто стал решающим фактором? Я знаю, что с тобой Илья Валерьевич Ковальчук общался.

— Ну он, да, и, конечно, я некоторых ребят тоже знаю из команды. Я с некоторыми играл в командах. С ними ещё не разговаривал, но мне некоторые люди сказали, что организация очень хорошая тут и с тренером всё отлично, — приводит слова Александрова пресс‑служба «Шанхая».