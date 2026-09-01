Форвард СКА Гримальди: у нашей команды есть качество и характер

Нападающий СКА Рокко Гримальди рассказал об успешной подготовке команды к новому сезону и изменениях в составе.

«Подготовка к сезону прошла хорошо. Это первый подобный тренировочный лагерь в моей карьере. Главное, что никто не травмировался, и, надеюсь, так продолжится в сезоне. Каждый из нас провёл по три-четыре матча, всегда приятно так войти в игровой ритм, чтобы понять свой текущий уровень.

Время покажет, стал ли наш состав лучше с таким количеством новичков. Но СКА получил множество новых опций в обороне и атаке. Вратари нам не были нужны, поскольку они у нас и так лучшие в лиге. Теперь на каждой из трёх позиций у нас хорошая глубина состава. У этого состава есть качество и характер, и это должна быть качественная команда. Однако недостаточно иметь хороших игроков на бумаге, нам нужно доказывать свой уровень с самого старта сезона», – приводит слова Гримальди «Советский спорт».

Сезон Континентальной хоккейной лиги для СКА начнётся в субботу, 5 сентября. Первым соперником в домашнем матче станет тольяттинская «Лада».