Н. Заварухин — о легионерах в КХЛ: у нас принято иностранцев вылизывать, давать поблажки

Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался об отношении к иностранным тренерам и хоккеистам в России.

– В прошлом году в КХЛ работали четыре иностранных тренера. Как считаете, почему у нас мода на иностранных специалистов?

– Ну, наверное, таков взгляд менеджеров. Хотя я, например, работал с Биллом Питерсом, и ничего плохого о нём вообще не могу сказать. Наоборот, многое подсмотрел у него. Это выбор менеджеров, и я считаю, что наша российская, советская школа тренеров довольно-таки мощная. Думаю, что многие тренеры достойны работать в КХЛ. На мой взгляд, иностранным тренерам дают большой карт-бланш. Как и игрокам, наверное. У нас всё-таки принято где-то иностранцев вылизывать, давать им поблажки. Лично я с этим не сталкивался, но допускаю такое положение дел.

– Илья Воробьёв недавно даже завёл блог и заявил, что иностранные тренеры – это классные пиарщики. Как вы относитесь к такому мнению?

– Честно говоря – я вообще не хочу никого обсуждать. Возможно, это действительно так, но не хотелось бы обсуждать коллег и весь тренерский цех. Поэтому я не буду это делать никогда. Для меня все тренеры — коллеги, и я не делю их на хороших и плохих. Бывает же так, что тренер хороший и хорошо работает, но у него где-то не получается, верно? А бывает плохой тренер, но, как у нас говорят, фартовый, ведь и такое случается. Поэтому в жизни всё возможно», — цитирует Заварухина «Сила спорта».