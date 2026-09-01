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«Шанхайские Драконы» представили новую эмблему клуба

«Шанхайские Драконы» представили новую эмблему клуба
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«Шанхайские Драконы» представили новую эмблему клуба. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, она развивает визуальную идентичность команды и объединяет в единой композиции несколько образов, связанных с клубом, Шанхаем и современной китайской культурой.

Фото: «Шанхайские Драконы»

«Центральным элементом эмблемы остаётся дракон — главный символ команды за всё время её существования. Новая версия сохраняет преемственность с предыдущими логотипами, одновременно делая образ более цельным, выразительным и универсальным.

Силуэт дракона формирует букву S — от имени города Шанхая. В основе композиции также легко узнаваем образ инь-ян — одного из наиболее узнаваемых символов китайской культуры, воплощающего единство и равновесие противоположностей.

Новая эмблема объединяет три ключевых образа: дракона, Шанхая и инь-ян — в единый выразительный знак. Она сохраняет связь с историей клуба и одновременно формирует современный, цельный и узнаваемый визуальный образ «Шанхайских Драконов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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