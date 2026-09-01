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ФХР подала апелляцию в CAS на решение ИИХФ продлить отстранение национальных команд

ФХР подала апелляцию в CAS на решение ИИХФ продлить отстранение национальных команд
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Федерация хоккея России обжаловала решения Международной федерации хоккея в Спортивный арбитражный суд города Лозанны. 27 июля Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение сохранить в силе запрет на участие российских команд в международных соревнованиях несмотря на то, что Дисциплинарный совет ИИХФ в мае отменил решение Совета ИИХФ продлить запрет на участие всех российских команд в соревнованиях под эгидой международной федерации.

«ФХР в соответствии с процедурой для соблюдения процессуальных сроков направила жалобу в Дисциплинарный совет ИИХФ на соответствующие июльские решения Совета ИИХФ. Вместе с тем, в целях оперативного разрешения спора, после достижения соглашения с международной федерацией по всем необходимым условиям для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS), ФХР 31 августа подала полный текст жалобы напрямую в CAS.

Соглашение с ИИХФ также предусматривает, что слушание по делу состоится в конце октября 2026 года, а резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после него. Если CAS примет решение допустить российские команды к участию в чемпионатах мира, это решение будет обязательным для ИИХФ», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

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