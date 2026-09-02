Андрей Назаров высказался о предстоящем старте сезона-2026/2027 в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от грядущего старта нового сезона Континентальной лиги. Напомним, в субботу, 5 сентября, в матче открытия в Ярославле встретятся «Локомотив» и «Трактор». Начало матча запланировано на 13:00 мск.

«Мы видим последние штрихи и завершающий этап подготовки к старту нового сезона в КХЛ, который запланирован на ближайшую субботу. Нас ждёт мощный день хоккея, а начнётся всё с матча открытия в Ярославле. Надеюсь, что наши федеральные спортивные каналы покажут много хоккея. Хочется, чтобы любимому миллионами людей виду спорта уделялось максимум внимания.

Интересно, что некоторые клубы-гранды, словно огромные грузовики, с ходу готовы ринуться в атаку и добиваться результата, а некоторые уже стелют себе соломку в прессе, опасаясь плохого старта. Тем и прекрасен профессиональный хоккей, что в нём, помимо физической формы, нужны грамотные менеджерские способности, психологическая устойчивость и вера в свою команду. Пусть всегда побеждает сильнейший», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.