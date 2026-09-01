Марио Лемье продал оставшуюся долю в «Питтсбурге» и вышел из состава владельцев клуба

Легендарный нападающий «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье перестал входить в число владельцев клуба. Как сообщает журналист Деян Ковачевич в соцсети Х, Лемье и его бизнес-партнёр Рон Беркл продали свои миноритарные доли.

Ранее Лемье пытался собрать консорциум для покупки мажоритарной доли, но сделку совершила компания Hoffmann Group в декабре 2025 года. Ожидается, что Лемье продолжит входить в руководство команды.

Отношения Лемье с организацией в статусе совладельца начались 1 сентября 1999 года. Тогда экс-форвард согласился отсрочить выплату многомиллионной задолженности по заработной плате, что спасло «Пингвинз» от процедуры банкротства и позволило ему войти в руководящую структуру.

В период, когда Лемье находился в числе владельцев, «Питтсбург» завоевал три Кубка Стэнли. В НХЛ Лемье выступал только за «Пингвинз» и провёл 915 матчей, в которых набрал 1723 (690+1033) очка.