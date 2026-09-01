«Шанхайские Драконы» представили новую домашнюю форму команды

«Шанхайские Драконы» представили новую эмблему и домашнюю форму клуба. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, она развивает визуальную идентичность команды и объединяет в единой композиции несколько образов, связанных с клубом, Шанхаем и современной китайской культурой.

Для презентации новой игровой формы пресс-служба китайского клуба подготовила видеоролик.

Права на видео принадлежат ХК «Шанхайские Драконы». Посмотреть видео можно на официальном VK-канале клуба.

Новая эмблема объединяет три ключевых образа: дракона, Шанхая и инь-ян — в единый выразительный знак. Она сохраняет связь с историей клуба и одновременно формирует современный, цельный и узнаваемый визуальный образ «Шанхайских Драконов».