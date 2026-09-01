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Голышев — о дисквалификации за допинг: за те месяцы, которые я пропустил, денег не получил

Голышев — о дисквалификации за допинг: за те месяцы, которые я пропустил, денег не получил
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал об изменении условий его контракта после дисквалификации за допинг. О положительной допинг-пробе Голышева стало известно 23 апреля 2025 года. Срок дисквалификации хоккеиста истёк 18 октября.

«Были и неприятные моменты. Например, изменилась сумма моего контракта. Для меня это было неожиданно. За те месяцы, которые я пропустил, денег не получил. Сначала мне сказали, что контракт остаётся с той же суммой, а потом выяснилось, что её уменьшили. Причём узнал об этом только в декабре.

Потом были разные разговоры. Конечно, всё это мешало и отвлекало. Но я рад, что вернулся, и сейчас об этом не думаю. Это уже в прошлом. Всю историю в принципе не могу рассказывать. Я с гордо поднятой головой пережил эту ситуацию и, так скажем, принял удар на себя», — цитирует Голышева «Спорт-Экспресс».

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