«Чистый нарцисс». Экс-форвард «Сан-Хосе» раскритиковал Эвандера Кейна за поведение

Бывший форвард «Сан-Хосе Шаркс» Кёртис Габриэль обрушился с критикой на нападающего Эвандера Кейна, назвав его ужасным товарищем по команде и серьёзной проблемой в раздевалке. Хоккеисты выступали за «Шаркс» в сезоне-2020/2021.

«На каждом командном собрании Эвандер Кейн опаздывает… мы начинаем собрание, дверь открывается со щелчком, и вот идёт Эвандер в шлёпанцах, в спортивном костюме, когда мы в строгих костюмах и галстуках. Я кричал на него, потому что он меня не пугает. Обычно он умеет запугивать и издеваться над людьми, потому что он крутой, он умеет бить людей, и, знаете, он здоровяк. Но он, в общем-то, типичный задира.

Отвратительно, что талантливый игрок может делать подобные вещи регулярно и при этом иметь работу в НХЛ. Это просто поражает меня, потому что подобное полностью меняет атмосферу в раздевалке… Такой человек разрушает всю ментальность раздевалки… С чистым нарциссизмом не справишься», — сказал Габриэль в подкасте San Jose Hockey Now.

Габриэль заявил, что партнёры по команде испытывали на себе последствия игровой зависимости Кейна. После одного из крупных проигрышей Кейн был настолько взбешён, что перед игрой распилил клюшки лидеров команды, а затем протестовал против своей первой смены в игре, почти не прилагая усилий.