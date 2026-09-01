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Эвандер Кейн ответил на критику в свой адрес со стороны бывшего партнёра по «Сан-Хосе»

Эвандер Кейн ответил на критику в свой адрес со стороны бывшего партнёра по «Сан-Хосе»
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Нападающий клубов НХЛ Эвандер Кейн ответил на критику бывшего одноклубника по «Сан-Хосе Шаркс» Кёртиса Габриэля, назвавшего его ужасным партнёром по команде.

«С нетерпением жду того дня, когда решу поделиться «своей правдой». Единственное отличие? Моя правда будет подкреплена фактами, доказательствами и подлинной правдой. А пока я просто скажу: многие люди слишком привыкли говорить публично, полагаясь на моё молчание. Наслаждайтесь этим, пока есть время. Есть много горячих историй с множеством имён. Со временем всё станет известно», — написал Кейн в своём аккаунте в соцсети Х.

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Кейна 648 (339+309) очков в 1001 матчах регулярок. В плей-офф Кейн набрал 55 (32+23) очков в 97 матчах.

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