Гендиректор «Лады» — о финансах клуба: главный плюс, что мы остались в КХЛ

Генеральный директор «Лады» Виталий Злобин заявил, что не понимает негатива со стороны болельщиков, ведь самое главное в текущей ситуации, что команда смогла остаться в Континентальной хоккейной лиге.

— Для чего существует сейчас вообще «Лада»? Среди болельщиков сейчас очень много негатива.

— Главный плюс, что клуб остался в КХЛ и команда будет играть в КХЛ. Это самое главное. Кредиторы говорят, что у нас нормальная ситуация. Так в любом клубе, не только у нас. Закрытие «Ладьи» — это следствие финансовой ситуации. У нас сейчас тяжёлая составляющая в финансировании. Но думаю, это всё временно. И негатив болельщиков я не понимаю, — цитирует Злобина пресс-служба КХЛ.