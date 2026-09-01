«Анахайм» выведет из обращения игровой номер Райана Гецлафа в предстоящем сезоне НХЛ

«Анахайм Дакс» выведет из обращения игровой номер Райана Гецлафа в предстоящем сезоне НХЛ, сообщает пресс-служба клуба. Торжественная церемония выведения №15 состоится 30 января 2027 года.

Гетцлаф завершил карьеру после сезона-2021/2022, проведя 17 сезонов в составе «Дакс», в том числе 12 в качестве капитана. 41-летний центрфорвард является лучшим в истории команды по количеству игр (1157), очков (1019), передач (737), занимает второе место по очкам в большинстве (341), третье по победным голам (57) и четвёртое по голам (282). Гетцлаф лидирует по количеству игр в плей-офф Кубка Стэнли (125), голов (37), передач (83) и очков (120).

Гетцлаф станет четвёртым игроком, чей номер будет выведен из обращения в «Анахайм Дакс», присоединившись к нападающим Теэму Селянне (№ 8), Полу Карии (№ 9) и защитнику Скотту Нидермайеру (№ 27).

Гетцлаф был выбран «Анахаймом» под 10-м номером на драфте НХЛ 2003 года. Хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2007 году, трижды участвовал в Матче всех звёзд (2008, 2009, 2015) и был включён во вторую символическую сборную НХЛ в 2014 году, заняв второе место в голосовании за «Харт Трофи» после Сидни Кросби.