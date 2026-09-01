Капитан «Салавата Юлаева»: каждый год у меня единственная цель — это Кубок Гагарина

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о своих целях на сезон. В прошлом сезоне уфимская команда дошла до второго раунда плей-офф.

— Чего вам хочется ещё достичь в карьере?

— Каждый год у меня единственная цель — это Кубок Гагарина. Уже во время предсезонки ты закладываешь, что мы готовимся к Кубку и будем играть все матчи плей-офф, насколько возможно. А вот уже бог располагает, как мы закончим сезон.

— «Салават Юлаев» не считается фаворитом.

— Это проблемы тех людей, которые так не считают. Наша задача — выходить на лёд, показывать результаты, стремиться завоевать этот Кубок. Потенциал есть. Всё в рабочем процессе. Я не ясновидящий и не прогнозист. Я лишь только говорю, что всё приходит через работу, — цитирует Панина «РБ Спорт».