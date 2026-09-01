Просветов: для меня Россия будет комфортнее самого крутого американского города

Вратарь «Авангарда» Иван Просветов сравнил города в России и Северной Америке. Голкипер в 2016 году уехал в США, где выступал до 2026 года, проведя за это время один сезон-2024/2025 в ЦСКА.

— Если сравнить Омск с Калгари, какой город для вас комфортнее?

— Для меня Омск. И вообще Россия для меня будет комфортнее самого крутого американского или канадского города, даже самого прекрасного. Наверное, это связано с тем, что я просто чувствую себя здесь своим. Когда вижу русские лица, мне комфортнее. Это сложно объяснить — просто так чувствую. Я понимаю, где какие продукты покупать, как решать бытовые вопросы.

— А какой город в Северной Америке вам понравился больше всего?

— Наверное, Сан-Диего. Очень красивый город: солнце, океан, можно гулять вдоль побережья. Штат Аризона тоже по-своему впечатляет. Там пустыня, красная земля, всё действительно напоминает Марс. Погода там хорошая, конечно, но разнообразия природы мне не хватало, — цитирует Просветова AllHockey.